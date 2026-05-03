El Consejo Nacional de Morena designó a Ariadna Montiel Reyes como nueva dirigente nacional, en medio de la tormenta que agobia al partido, luego de las acusaciones de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios por vínculos con el narcotráfico.

Ariadna Montiel, quien hasta hace pocos días era la titular de la Secretaría de Bienestar, fue elegida por unanimidad como nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional. Durante el VIII Congreso Extraordinario, que se realizó en el World Trade Center (WTC) también se designó a Oscar del Cueto como secretario de Finanzas.

🔻En sesión privada, el Consejo Nacional de Morena aprueba elegir a Ariadna Montiel como su nueva dirigente 🗳️📌 pic.twitter.com/nq96poZyyw — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 3, 2026

Ariadna Montiel Reyes rinde protesta

Ante la presencia de Luisa María Alcalde, exdirigente nacional de Morena y Adán Augusto López, senador que ha sido acusado por nexos con “La Barredora”, Ariadna Montiel rindió protesta luego de ser elegida en fast track.

¿Cuáles son las acusaciones de EUA contra Rubén Rocha?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, ayudaron a Rubén Rocha Moya a ganar la elección de 2021, a cambio de su apoyo en el tráfico de drogas, así como a que dicha organización operara con impunidad en el estado.

Pero no solo eso, sino también acusó a Rubén Rocha de permitir a los líderes de Los Chapitos de colocar políticos corruptos para protegerlos y garantizar el tráfico de drogas.

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