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Mesa República MX: Rocha Moya exhibe la fractura interna de Morena

Jorge Fernández Menéndez, Héctor de Mauleón y Ricardo Raphael analizan las contradicciones de Morena frente al caso de Rubén Rocha Moya y las divisiones que existen dentro de la 4T.

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Por: Manuel López San Martín

El caso de Rubén Rocha Moya y las 34 horas que duró en el cargo tras volver de su primera licencia exhibe las contradicciones de Morena frente a los cuestionamientos contra el gobernador sinaloense.

Las distintas posturas dentro de la 4T evidencian una fractura interna en torno al futuro político de Rocha Moya, así como del papel del partido a meses de iniciar el proceso electoral.

La crisis de Sinaloa aumenta la presión sobre Morena, mientras persisten los cuestionamientos por la situación del gobernador.

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