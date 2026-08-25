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Rocha Moya cede ante la presión: su efímero regreso a la gubernatura de Sinaloa termina en nueva licencia

Rocha Moya duró solo un día tras reincorporarse a la gubernatura de Sinaloa. Palacio Nacional, la presión de EU y su vínculo con los Chapitos lo obligaron a pedir nueva licencia. Morena le dio la espalda.

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Por: Arturo Engels

Lo que parecía un regreso triunfal se convirtió en uno de los episodios políticos más vertiginosos de los últimos tiempos. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, anunció el viernes su reincorporación al cargo tras haber solicitado licencia previamente. Sin embargo, apenas un día después, el sábado, volvió a pedir licencia; ¿qué ocurrió en esas horas?

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De acuerdo con el análisis del experto en seguridad pública y crimen organizado David, la orden de que Rocha Moya se retirara de manera definitiva de la gubernatura vino directamente de Palacio Nacional. El propio gobernador buscó el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador en Palenque, pero no lo obtuvo. El mensaje fue claro: hubo un jalón de orejas; Ilse Lorena Trejo, nos revela todos los detalles.

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