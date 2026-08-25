Ella es Graciela Domínguez Nava, próxima gobernadora interina de Sinaloa

Durante una sesión extraordinaria convocada por el Congreso local, hoy se votó para que Graciela Domínguez Nava sea la gobernadora interina de Sinaloa tras la solicitud de licencia indefinida de Rubén Rocha Moya.

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¿Quién es Graciela Domínguez Nava?

Graciela Domínguez Nava estudió Sociología en la Universidad Autónoma de Sinaloa y fue subdirectora de Vinculación y docente en la Universidad Tecnológica de Escuinapa. En 1999 fue consejera estatal, delegada nacional, candidata suplente al Senado de la República e integrante del comité municipal en Culiacán en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De 2004 a 2007 coordinó la Comunicación y Vinculación Social de la fracción del PRD en la LVIII Legislatura del Congreso de Sinaloa y posteriormente se convirtió en diputada de la LIX Legislatura.

Para 2011 fue jefa de la Unidad de Atención a los Afectados de la Presa Picachos en el Ayuntamiento de Mazatlán. En 2013 dejó el PRD para incorporarse a Morena. De 2018 a 2021 volvió al Congreso local como diputada de la LXIII Legislatura.

En 2021, Rubén Rocha Moya la designó titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa hasta febrero de 2024 pues renunció para competir por la diputación federal.

Asumió la secretaría de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción e integró las comisiones de Educación y de Pesca y en 2026 solicitó licencia para participar rumbo a la gubernatura de 2027.

¿Cuánto tiempo será gobernadora interina?

Graciela Domínguez Nava será la gobernadora interina hasta el cierre del periodo constitucional de Rocha Moya y entregará el poder a quien resulte electo en los comicios de junio de 2027.

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