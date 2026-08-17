Iglesia advierte sobre censura previa con lineamientos sobre audiencias: “la verdad os hará libres”

Al asegurar que la libertad de expresión no admite censura previa, Desde la Fe, medio de comunicación de la Arquidiócesis Primada de México se posicionó ante los lineamientos sobre audiencias propuesta por las autoridades mexicanas.

El diario aseguró que ninguna autoridad puede impedir anticipadamente que una persona exprese sus ideas o difunda información, pues resulta incompatible con la libertad que tiene cada persona, así como también lo es cualquier forma de comunicación que manipule, degrade o instrumentalice al ser humano.

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La verdad os hará libres

Recalcó que solo una comunicación fundada en la verdad construye una sociedad auténtica democrática, por lo que es importante recordar la voz de Jesucristo:

Libertad de expresión también debe ser responsable

En este último aspecto recuerda que la libertad de expresión implica responsabilidades y mecanismos de protección para los derechos de las personas, como el derecho de réplica.

“Así pues, la libertad de expresión no solo exige impedir la censura; exige también proteger la capacidad de cada persona para busca la verdad y formar un juicio libre, sin convertirse en objeto de manipulación o de intereses económicos, ideológicos o tecnológicos” — dijo Desde la Fe

¿Qué propone la Iglesia ante los lineamientos sobre audiencias?

No puede existir censura previa al ejercicio de la libertad de expresión

Ninguna autoridad administrativa puede determinar la veracidad, legitimidad o aceptabilidad de la opiniones

La diversidad de opiniones sobre un mismo hecho, siempre dentro del respeto a la verdad y los derechos humanos

Responsabilidad al ejercer la libertad de expresión cuando la comunicación causa daños a la dignidad o los derechos de otras personas

Derecho de réplica

La dignidad humana deber ser el fundamento y el criterio permanente de toda comunicación

Los medios de comunicación deben contar con códigos de ética sólidos

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