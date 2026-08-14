La cancelación de la visa de Andy López Beltrán deja más preguntas que respuestas; opina Uriel Estrada

Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó que Estados Unidos le canceló la visa para ingresar a ese país.

En una carta difundida en sus redes sociales, López Beltrán se dirigió al presidente Donald Trump y cuestionó la decisión. Además, lanzó fuertes acusaciones contra el secretario de Estado, Marco Rubio y Christopher Landau, a quienes señaló de actuar por motivos políticos y propagandísticos, e incluso calificó como “jefes de pandillas”.

El hijo del expresidente negó haber cometido actos ilícitos y preguntó directamente a Trump si tenía conocimiento de la cancelación de su visa.

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De acuerdo con el periodista Uriel Estrada, la legislación estadounidense contempla amplias facultades para negar o revocar visas cuando existen razones relacionadas con requisitos migratorios, seguridad u otros elementos que las autoridades consideren relevantes.

Hasta el momento, no se ha hecho pública una explicación oficial sobre las razones específicas de la decisión. Según Estrada, el punto central ahora es determinar qué información o elementos llevaron a Washington a retirar el permiso de ingreso a López Beltrán.

Mientras Andy López Beltrán denuncia una presunta persecución política, las autoridades estadounidenses no han dado a conocer públicamente los motivos concretos de la medida.

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