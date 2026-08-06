“Discurso de odio”: CNDH condena expresiones de diputadas de Morena contra adultos mayores

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) elevó el tono contra las diputadas de Morena en Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil y Grace Palomares Ramírez, luego de las expresiones que realizaron en un espacio digital y que fueron señaladas como burlas hacia los adultos mayores en México.

En un pronunciamiento, el organismo sostuvo que las declaraciones “rebasan los límites de la libertad de expresión”, además de que pueden considerarse discursos den odio y estigmatización, al vulnerar la dignidad de ese sector de la población.

Expresiones de diputadas de Puebla constituyen una flagrante violación a los derechos y la dignidad de las personas mayores, por lo que la CNDH exhorta al Congreso local a implementar códigos éticos rigurosos contra el uso de discursos discriminatorios. #DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/fu8UxSvFVa — CNDH en México (@CNDH) August 6, 2026

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¿Qué dijeron las diputadas de Morena sobre los adultos mayores?

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las legisladoras utilizaron expresiones en las que afirmaron que las personas mayores “huelen a baúl” y que “se están pudriendo”. El organismo consideró que no se trata simplemente de opiniones desafortunadas, sino de manifestaciones que reproducen “edadismo y discriminación”.

La CNDH destacó que las diputadas, al ser representantes populares, tienen un estándar ético y legal superior, por lo que deberían actuar como garantes de derechos y no contribuir a su vulneración.

¿Qué solicitó la CNDH para las diputadas de Morena en Puebla?

El organismo urgió a las legisladoras y al Congreso de Puebla a implementar procesos de sensibilización en materia de vejez y derechos humanos. También pidió establecer códigos éticos que impidan discursos discriminatorios por parte de integrantes del Poder Legislativo en plataformas públicas y digitales.

La CNDH recordó que la legislación mexicana reconoce el derecho de las personas adultas mayores a una vida de calidad, libre de violencioa y con respeto a su integridad física y moral.

Este caso abre nuevamente el debate acerca de los límites de la libertad de expresión cuando se trata de discursos provenientes de servidores públicos. ¿Una disculpa es suficiente cuandos las expresiones de un representante público normalizan la discriminacón?

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