Brasil asumirá la representación diplomática de México en Perú

Brasil asumió este domingo la representación diplomática de México en Perú, después de que ambos países quedaran sin vínculos bilaterales tras una crisis entre los gobiernos de Ciudad de México y Lima. La bandera brasileña ya ondea en la embajada mexicana en Lima, en un movimiento acordado entre las tres naciones y previsto por el derecho internacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, a solicitud del gobierno mexicano y con el consentimiento del gobierno peruano, Brasil tomó la responsabilidad de actuar como “potencia protectora” de los intereses diplomáticos mexicanos en territorio peruano.

SRE informa que Brasil representará a México en Perú

De acuerdo con la SRE , la representación otorgada a Brasil se hace conforme a lo establecido por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y los protocolos internacionales que rigen estas situaciones.

En el comunicado oficial se precisó que Brasil custodiará las instalaciones de la embajada de México en Perú, incluida la residencia del jefe de misión, así como los bienes y archivos diplomáticos que pertenecen al Estado mexicano.

La decisión de confiar a Brasil la representación diplomática responde a la ausencia de relaciones formales entre México y Perú desde el pasado noviembre, cuando Perú rompió sus vínculos con México.

El acuerdo con Brasil fue coordinado con las autoridades peruanas y contempla que ese país no se encargará de funciones consulares ni de asuntos económicos en nombre de México, sino únicamente de aspectos diplomáticos esenciales.

La presencia brasileña en la embajada mexicana se da además en un contexto de vigilancia especial: medios locales han reportado la presencia de fuerzas policiales peruanas alrededor de la sede diplomática en Lima, donde se encuentra asilada la ex primera ministra Betssy Chávez , cuyo caso fue el detonante de la crisis con México.

