Layda Sansores es cachada en vuelo de primera clase rumbo a Madrid: ¿Y la austeridad?

Ya ni debería sorprender que integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sean vistos dejando atrás el estilo de vida austero que predican para el pueblo, pero nuevamente la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, fue cachada en un vuelo de primera clase que se dirigía a Madrid, España.

La mandataria morenista iba acompañada de su hermana Laura Sansores, actual presidenta del DIF estatal, así como dos personas más durante un vuelo el pasado martes 4 de agosto, esto a días de que celebre su cumpleaños (7 de agosto) y tras rendir su Quinto Informe de Gobierno.

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¿Cuánto cuesta un viaje a primera clase a Madrid, España?

Diversas aerolíneas realizan el vuelo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, un trayecto que va de 10 a 11 horas.

El costo va desde los 24 a los 44 mil pesos, esto depende de si se va en Clase Premier o Ejecutiva, así como el momento del año en que se viaje; sin embargo, coinciden en que incluyen asientos reclinables tipo cama, comida especial y acceso a salones VIP dentro de los aeropuertos.

Tomando el precio más alto, debido a que es temporada alta por las vacaciones de verano, la mandataria morenista habría hecho un gasto de más de 170 pesos en viajar a Madrid.

No es el primer viaje polémico de Layda Sansores

Este no es la primera polémica de la gobernadora que tiene que ver con viajes, puesto que el año pasado también fue protagonista de un “escándalo” cuando viajó a Ámsterdam, Países Bajos, luego de una supuesta aprobación del Congreso de Tabasco para separarse del cargo.

En aquel momento viajó con una de sus hijas, algunas de sus nietas y otros familiares, momento donde también fue señalada por no cumplir con los mandatos de austeridad que practica el partido en el que milita.

Morena y la polémica con los viajes en primera clase

Han sido unos meses difíciles para Adiadna Montiel al frente de Morena, ya que el viaje de Layda no es el único, pues semanas atrás captaron al gobernador de Tabasco, Javier May, en primera clase también.

Ante esto, la líder morenista pidió al mandatario, pero también a otras figuras morenistas apegarse a las “reglas de austeridad”, pero no han hecho caso.

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