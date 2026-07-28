Confrontan a gobernador de Tabasco, Javier May, por viajar en primera clase: “Ejemplo de hipocresía morenista”

La excandidata a la gubernatura del PRI y PAN en Tabasco, Lorena Beaurregard de los Santos, confrontó al actual mandatario de la entidad, Javier May Rodríguez, tras encontrarlo sentado en primera clase de un vuelo.

En el video, la integrante de la oposición política recriminó al morenista por no cumplir con el mandato de la 4T sobre la “austeridad republicana” y viajar en condiciones de “lujo”; sin embargo, el gobernador aseguró que la aerolínea le dio el pase a primera clase.

“(...) el pueblo está en crisis y éste sonriente en primera clase (...) los tabasqueños con una crisis económica y un desempleo brutal”, fueron algunas de las palabras de recriminación que se oyeron en el video que ya se volvió viral.

🗣️ "El pueblo en crisis y este sonriente en primera clase". Lorena Beaurregard (@lorenabeauregar) encara al gobernador de Tabasco, Javier May (@TabascoJavier). pic.twitter.com/91csW23HM8 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 28, 2026

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Confrontación se eleva tras señalar a Morena de “narcogobierno”

Durante los primeros señalamientos de la excandidata a la gubernatura el mandatario se mostró sonriente y explicando la razón por la que se encontraba en primera clase; no obstante, los ánimos aumentaron tras señalar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de ser un “narcogobierno”.

En ese momento, May aseguró que su partido no tenía “narcogobiernos”, sino que esa era una característica que le pertenecía a la oposición. Además, ambos se atribuyeron mutuamente la responsabilidad por presuntos actos de corrupción.

Finalmente, el morenista le dijo a Lorena Beaurregard que es una “hipócrita”, pero ante el aumento de los reclamos personal de la aerolínea le pidió a ambos que mantuvieran la calma y que se coloquen en sus asientos.

Lorena Beaurregard denunció a Javier May durante campaña 2024

El conflicto entre ambos se remonta a la campaña de 2024 cuando la opositora presentó, ante la Fiscalía General de la República (FGR), 33 denuncias por presuntas irregularidades que Javier May habría cometido cuando era titular de la Secretaría de Bienestar.

En aquellos momentos, el entonces exfuncionario federal señaló a la opositora como una “mala copia” de Xóchitl Gálvez, la excandidata a la Presidencia de la República del PRI, PAN y PRD.

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