Kenia López acusa campaña contra periodistas y lanza advertencia por la libertad de expresión

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que resulta “muy peligroso” que desde el poder se impulse una campaña de descalificación contra periodistas y medios de comunicación, al considerar que ello puede debilitar la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados.

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Las declaraciones de la legisladora ocurren en medio de la postura del Gobierno de México hacia los medios sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, impulsados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), documento que ha provocado posiciones encontradas entre autoridades, especialistas y representantes de la oposición.

“Es muy peligroso que desde el poder se genere una campaña contra los periodistas”



Denuncia la presidenta de la Cámara de Diputados, @kenialopezr



Exige que el gobierno federal respete la libertad de expresión



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Kenia López vuelve a alzar la voz en contra de la censura a los medios

Durante un encuentro con la prensa que cubren los trabajos de la Comisión Permanente en el Senado, López Rabadán sostuvo que un país democrático necesita un periodismo libre e independiente para fortalecer la rendición de cuentas.

“Es muy peligroso que desde el poder se genere una campaña contra los periodistas, contra los medios de comunicación y, en general, contra la libertad de expresión”, declaró.

La legisladora aseguró que, además de los riesgos que enfrentan diariamente los comunicadores por la violencia, resulta preocupante que existan discursos que desacrediten el trabajo periodístico o generen un ambiente de confrontación hacia quienes investigan asuntos de interés público.

Asimismo, afirmó que las instituciones del Estado deben garantizar condiciones para que periodistas y medios puedan ejercer su labor con libertad y sin presiones.

Morena busca acabar con la libertad de expresión

La diputada también expresó su preocupación por iniciativas y lineamientos que, desde su perspectiva, podrían abrir la puerta a mecanismos que limiten el ejercicio periodístico.

López Rabadán señaló que en algunas entidades incluso se han impulsado medidas para definir quién puede ser considerado periodista, situación que, dijo podría excluir arbitrariamente a comunicadores de los mecanismos de protección previstos en la legislación.

“Restringir la calidad de periodistas o estigmatizar a las personas por hacer periodismo, sin lugar a dudas, hoy es un tema altamente preocupante para nuestra Nación”, afirmó.

Añadió que la libertad de expresión rara vez desaparece de manera inmediata, sino que suele debilitarse mediante descalificaciones constantes, amenazas de sanción, procesos administrativos o reglas ambiguas que generan incertidumbre.

#CallarAMéxico 🚨🗞️ ¡La prensa en México y América enfrenta nuevos desafíos! En Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa (@sip_oficial) reunió a periodistas para analizar los riesgos de censura e impunidad que afectan la labor de los comunicadores



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¿Cómo busca Morena censurar a medios de comunicación?

Para la legisladora, el retroceso no llega con un solo golpe de mano, llega despacio por: descalificaciones repetidas, procedimientos administrativos, amenazas de sanción, acoso judicial y reglas tan ambiguas que terminan generando incertidumbre entre quienes ejercen el oficio.

Advirtió que, en varios estados ya se impulsan medidas para registrar, clasificar o decidir quién puede considerarse periodista, esto atenta contra el artículo 2 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que protege el ejercicio periodístico sin exigir título profesional.

El riesgo, advirtió, es que ese filtro termine excluyendo arbitrariamente a comunicadores de los mecanismos de protección que existen para cuidarlos.

Lo que dice el documento oficial de los nuevos lineamientos

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) tiene en consulta pública los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, aprobados el 24 de julio y abiertos a comentarios hasta el 21 de agosto.

Entre sus obligaciones más relevantes:

• Cada medio deberá contar con un Código de Ética y designar a una Persona Defensora de Audiencias, inscritos ante la CRT.

• Las audiencias podrán presentar quejas dentro de los siete días posteriores a la emisión de un contenido.

• Si el defensor del medio no resuelve a favor del quejoso, la persona puede inconformarse ante la propia Comisión, que resuelve en un plazo de 72 horas.

• El incumplimiento se castiga con multas de entre 0.01% y 1% de los ingresos acumulables del concesionario, un rango que organizaciones como la CIRT ya calificaron de desproporcionado.

El texto incluye una cláusula que expresamente prohíbe usar estos lineamientos para ejercer censura previa.

#CallarAMéxico 📢¿Censura disfrazada de derechos? En las dictaduras, la libertad de expresión termina siendo reemplazada por la censura y el control de los medios, como muestran los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela



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¿Cuántos periodistas han muerto desde que Morena llegó al poder?

Según cifras citadas por el periodista Javier Alatorre, desde la llegada de Morena al poder han sido asesinados 61 periodistas, cifra que algunas organizaciones elevan hasta 19 al cruzar criterios con otras ONG.

¿Por qué la censura a la información nos compete a todos?

Aunque suele pensarse que la censura solo afecta a periodistas o medios de comunicación, en realidad tiene consecuencias para toda la sociedad.

Cuando se limita el acceso a la información o se genera un ambiente que inhibe el trabajo periodístico, los ciudadanos también pierden la posibilidad de conocer hechos de interés público y tomar decisiones informadas.

La UNESCO señala que la libertad de expresión y el acceso a información plural son pilares fundamentales de las sociedades democráticas, ya que permiten que las personas participen en la vida pública con información suficiente y exijan la rendición de cuentas de las autoridades.

Especialistas también advierten que cuando un periodista deja de investigar por miedo, presión o intimidación, no solo se afecta su trabajo, sino también el derecho de la ciudadanía a conocer casos de corrupción, abuso de poder, inseguridad o cualquier otro tema de interés público.

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