Quieren convertir el derecho de las audiencias en un instrumento para intimidar y controlar, opina Mónica Garza

La conductora Mónica Garza señala que las autoridades buscan manipular la verdad y decidir qué es realidad y qué no, así como qué hechos pueden conocer los ciudadanos, bajo el disfraz de “derecho de las audiencias”.

Recalca que este concepto nació para proteger los derechos de los ciudadanos, pero ahora se pretende convertir en un instrumento para intimidar a quienes investigan, denuncian y exhiben las trampas o las mentiras del poder.

Mónica Garza asegura que el “derecho de las audiencias” no se trata de mejorar el periodismo, sino de controlar el relato y hacer más difícil que la investigación de los pactos entre el crimen y el poder.