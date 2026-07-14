Tras seis meses, Ulises Lara renuncia a la FGR

Ulises Lara López, quien se desempeñaba como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, presentó la renuncia su cargo “por motivos personales”, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Lara llegó al cargo apenas el 2 de enero de este año, por lo que se convierte en el primer integrante del equipo de Ernestina Godoy, fiscal general de la República, en dimitir.

Hasta el momento se desconoce quién lo sustituirá.

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Trayectoria de Ulises Lara López

El 2 de enero, hace poco más de seis meses, López anunció en su cuenta de X que había sido nombrado para ocupar uno de los puestos de mayor relevancia dentro de la FGR, al integrarse al equipo cercano de Godoy.

Les comparto que el día de ayer, la Lic. @ErnestinaGodoy_ ha tenido a bien designarme Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia. pic.twitter.com/pinXbBukVA — Ulises Lara López (@UlisesLaraLopez) January 2, 2026

Pevio a este nombramiento como fiscal de Asuntos Relevantes, Ulises Lara se desempeñó como representante de la FGR en el estado de Morelos, cargo que asumió en mayo de 2025 con Alejandro Gertz Manero al frente de la institución.

Su trayectoria también incluye su paso por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), donde en enero de 2024 fue designado encargado de despacho tras la salida de Ernestina Godoy, quien dejó el organismo para incorporarse al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como Consejera Jurídica.

Lara López tiene una licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Asimismo cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Ejecutiva del Estado de México y dos maestrías, una en Gobierno y Asuntos Políticos y otra en Dirección y Gestión Pública Municipal.

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