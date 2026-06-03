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/Política/Video

Piden iniciar juicio político contra Samuel García

El legislador morenista Alfonso Ramírez Cuéllar pidió investigar a fondo al gobernador emecista por presuntos delitos financieros, lavado de dinero y desvío de recursos.

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Por: Majo Santillán González