Con miras a participar en la contienda electoral de 2027, proceso en el que se elegirán 17 gubernaturas, varios funcionarios ya pidieron licencia tras manifestar sus aspiraciones de competir.

Y es que según lo establecido en la ley, los servidores públicos que deseen participar como candidatos deben dejar sus cargos actuales con el objetivo de que se eviten conflictos.

🚨#AlertaADN



La Comisión Permanente aprobó las licencias de nueve senadores y dos diputados de Morena (@PartidoMorenaMx) y PVEM (@partidoverdemex) que buscarán participar en las elecciones de 2027 pic.twitter.com/fdaGcK1d5J — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 17, 2026

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¿Qué funcionarios ya pidieron licencia para participar en las elecciones de 2027?

Andrés Mijes, al gobierno de Nuevo León

Jasmín Bugarín Rodríguez, al gobierno de Nayarit

Carlos Torres Piña, al gobierno de Michoacán

Fabiola Alanís Sámano, al gobierno de Michoacán

Andrea Chávez, al gobierno de Chihuahua

Ana Lilia Rivera, al gobierno de Tlaxcala

Imelda Castro, al gobierno de Sinaloa

Cruz Pérez Cuéllar, al gobierno de Chihuahua

Beatriz Mojica, al gobierno de Guerrero

Esthela Damián, al gobierno de Guerrero

Abelina López, al gobierno de Guerrero

Pável Jarero, al gobierno de Nayarit

Waldo Fernández, al gobierno de Nuevo León

Graciela Domínguez Nava, al gobierno Sinaloa

Raymundo Vázquez, al gobierno de Tlaxcala

Lorenia Ivette Valle, al gobierno de Sonora

Julieta Ramírez Padilla, al gobierno de Baja California

¿Qué estados tendrán elecciones en el 2027?

Sonora

Baja California

Baja California Sur

Colima

Nayarit

Sinaloa

Michoacán

Zacatecas

Campeche

Guerrero

Quintana Roo

Tlaxcala

Aguascalientes

Querétaro

Chihuahua

Nuevo León

San Luis Potosí

¿Cuándo son las elecciones de 2027?

Las elecciones de 2027 se realizarán el domingo 6 de junio, en un horario de 8:00 a 18:00 horas

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