Con miras a participar en la contienda electoral de 2027, proceso en el que se elegirán 17 gubernaturas, varios funcionarios ya pidieron licencia tras manifestar sus aspiraciones de competir.
Y es que según lo establecido en la ley, los servidores públicos que deseen participar como candidatos deben dejar sus cargos actuales con el objetivo de que se eviten conflictos.
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¿Qué funcionarios ya pidieron licencia para participar en las elecciones de 2027?
- Andrés Mijes, al gobierno de Nuevo León
- Jasmín Bugarín Rodríguez, al gobierno de Nayarit
- Carlos Torres Piña, al gobierno de Michoacán
- Fabiola Alanís Sámano, al gobierno de Michoacán
- Andrea Chávez, al gobierno de Chihuahua
- Ana Lilia Rivera, al gobierno de Tlaxcala
- Imelda Castro, al gobierno de Sinaloa
- Cruz Pérez Cuéllar, al gobierno de Chihuahua
- Beatriz Mojica, al gobierno de Guerrero
- Esthela Damián, al gobierno de Guerrero
- Abelina López, al gobierno de Guerrero
- Pável Jarero, al gobierno de Nayarit
- Waldo Fernández, al gobierno de Nuevo León
- Graciela Domínguez Nava, al gobierno Sinaloa
- Raymundo Vázquez, al gobierno de Tlaxcala
- Lorenia Ivette Valle, al gobierno de Sonora
- Julieta Ramírez Padilla, al gobierno de Baja California
¿Qué estados tendrán elecciones en el 2027?
- Sonora
- Baja California
- Baja California Sur
- Colima
- Nayarit
- Sinaloa
- Michoacán
- Zacatecas
- Campeche
- Guerrero
- Quintana Roo
- Tlaxcala
- Aguascalientes
- Querétaro
- Chihuahua
- Nuevo León
- San Luis Potosí
¿Cuándo son las elecciones de 2027?
Las elecciones de 2027 se realizarán el domingo 6 de junio, en un horario de 8:00 a 18:00 horas
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