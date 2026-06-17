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Arranca contienda rumbo a elecciones de 2027: Funcionarios que ya pidieron licencia

En las elecciones de 2027 se elegirán gobernadores para 17 estados; rumbo a la contienda varios funcionarios ya pidieron licencia

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Con miras a participar en la contienda electoral de 2027, proceso en el que se elegirán 17 gubernaturas, varios funcionarios ya pidieron licencia tras manifestar sus aspiraciones de competir.

Y es que según lo establecido en la ley, los servidores públicos que deseen participar como candidatos deben dejar sus cargos actuales con el objetivo de que se eviten conflictos.

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¿Qué funcionarios ya pidieron licencia para participar en las elecciones de 2027?

  • Andrés Mijes, al gobierno de Nuevo León
  • Jasmín Bugarín Rodríguez, al gobierno de Nayarit
  • Carlos Torres Piña, al gobierno de Michoacán
  • Fabiola Alanís Sámano, al gobierno de Michoacán
  • Andrea Chávez, al gobierno de Chihuahua
  • Ana Lilia Rivera, al gobierno de Tlaxcala
  • Imelda Castro, al gobierno de Sinaloa
  • Cruz Pérez Cuéllar, al gobierno de Chihuahua
  • Beatriz Mojica, al gobierno de Guerrero
  • Esthela Damián, al gobierno de Guerrero
  • Abelina López, al gobierno de Guerrero
  • Pável Jarero, al gobierno de Nayarit
  • Waldo Fernández, al gobierno de Nuevo León
  • Graciela Domínguez Nava, al gobierno Sinaloa
  • Raymundo Vázquez, al gobierno de Tlaxcala
  • Lorenia Ivette Valle, al gobierno de Sonora
  • Julieta Ramírez Padilla, al gobierno de Baja California

¿Qué estados tendrán elecciones en el 2027?

  • Sonora
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Colima
  • Nayarit
  • Sinaloa
  • Michoacán
  • Zacatecas
  • Campeche
  • Guerrero
  • Quintana Roo
  • Tlaxcala
  • Aguascalientes
  • Querétaro
  • Chihuahua
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí

¿Cuándo son las elecciones de 2027?

Las elecciones de 2027 se realizarán el domingo 6 de junio, en un horario de 8:00 a 18:00 horas

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