La Secretaría de Economía (SE) de México y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunciaron que comenzarán tres rondas de negociación bilateral, es decir, sin Canadá, como parte de la Revisión Conjunta del Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (TMEC).

Por México, las negociaciones serán encabezadas por el titular de la SE, Marcelo Ebrard; mientras que por EUA, la cabeza de la delegación será el representante comercial adjunto, Embajador Jeff Goettman.

Gran inicio de la ronda de conversaciones con nuestros colegas de USTR : Jeffrey Goettman, Daniel Watson ( del lado izquierdo) y Daniel O’Brien ( del lado derecho) Bienvenidos !! pic.twitter.com/onzeSKffNH — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 27, 2026

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Primera negociación del TMEC: 28 y 29 de mayo

Ambas naciones confirmaron que la primer ronda de negociaciones se realizarán el jueves 28 y viernes 29 de mayo en la Ciudad de México (CDMX), en las cuales se discutirá sobre seguridad económica y reglas de origen para productor industriales clave.

Asimismo, se dio a conocer que la delegación estadunidense estará acompañada por una importante representación de Congresistas bipartidistas del Comité de Medios y Árbitros (Ways and Means), además de 60 empresarios de distintos sectores.

“Ambos países coincidieron en iniciar negociaciones formales y definieron los siguientes pasos para profundizar las conversaciones, con miras a identificar resultados concretos en la región”, puntualizó la Secretaría de Economía.

¿Cuándo se celebrarán el resto de las negociaciones del TMEC entre México y EUA?

Las dos representaciones confirmaron que la siguientes rondas de negociaciones se llevarán a cabo:

Segunda: martes 16 y miércoles 17 de junio en Washington, D.C. , donde se analizarán conversaciones sobre agricultura y condiciones de competencia equitativas

, donde se analizarán conversaciones sobre y Tercera: durante la semana del lunes 20 de julio en CDMX

La representación de EUA aseguró que, desde su postura, se centrarán en garantizar beneficios a los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores y proveedores de servicios estadunidenses, así como a las empresas del país.

Representante Comercial cancela su vista a México

Durante las primeras horas del día, el secretario de Economía confirmó que la delegación de USTR llegó a México para la revisión del TMEC, la cual comenzará mañana jueves 28 de mayo a las 09:00 horas (tiempo del centro).

No obstante, alrededor de las 12:30 horas compartió que ya se reunió con Jeffrey Goettman.

Sin embargo, también se dio a conocer que el representante comercial de EUA, Jamieson Greer, no viajaría a México, debido a que tuvo una reunión, de último momento, con el gabinete y el presidente Donald Trump, según dio a conocer el Gobierno Federal.

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