EXCLUSIVA: Vicente Fox asegura que bajo su mando México habría evitado las miles de muertes por Covid-19

La gestión de la pandemia de Covid-19 volvió a colocarse en la agenda pública luego de que el expresidente Vicente Fox Quesada asegurara que, de haber estado al frente del país, México habría evitado miles de muertes.

Durante una entrevista exclusiva para adn Noticias, el exmandatario lanzó severas críticas a la estrategia sanitaria implementada por el Gobierno federal y afirmó que faltó rigor científico en la toma de decisiones.

Fox sostuvo que la crisis sanitaria se enfrentó con una narrativa política y no con criterios técnicos, lo que, desde su punto de vista, agravó el impacto del virus en el país. Aseguró que la falta de previsión y de liderazgo especializado derivó en una tragedia nacional.

Vicente Fox asegura que bajo su mando México habría evitado las miles de muertes por Covid-19

Al ser cuestionado sobre cómo habría actuado su administración frente a una emergencia de esa magnitud, Vicente Fox afirmó que su prioridad habría sido colocar la conducción de la estrategia en manos de expertos con reconocimiento internacional.

En ese contexto, destacó el papel de Julio Frenk Mora , exsecretario de Salud durante su sexenio y actual rector de la Universidad de Miami. Según Fox, con éste al frente se habría diseñado un plan basado en ciencia, tecnología y reglas claras de comportamiento social, con el objetivo de reducir contagios y proteger la vida de la población.

VICENTE FOX LA ESPERANZA DE LOS PANISTAS

El papel de Frenk en la Universidad de Miami

El expresidente señaló que, en el entorno universitario de Florida, la aplicación estricta de protocolos permitió evitar fallecimientos, lo que, a su juicio, demuestra la efectividad de una gestión técnica y disciplinada.

El exmandatario contrastó ese modelo con lo ocurrido en México, donde, dijo, se subestimó la gravedad del virus y se retrasaron medidas clave. Afirmó que la falta de profesionalismo en la estrategia sanitaria tuvo consecuencias directas en la elevada cifra de defunciones registradas durante la pandemia.

Fox arremete contra Hugo López-Gatell y la estrategia federal

Durante la entrevista, Vicente Fox también dirigió críticas directas a Hugo López-Gatell , exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a quien responsabilizó de encabezar una estrategia fallida.

Cuestionó su desempeño durante la emergencia y calificó como incongruente su actividad posterior en redes sociales, promoviendo productos alejados del ámbito de la salud pública.

Para Fox, este comportamiento refleja la falta de ética y seriedad con la que, afirma, se manejó una de las crisis más graves en la historia reciente del país.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a exigir gobiernos que hablen con datos, evidencia científica y transparencia, para evitar que futuras emergencias sanitarias se enfrenten con improvisación y discursos políticos.

