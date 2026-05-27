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Detienen a presunto feminicida de Cielo Beanjy López, estudiante de la UAM Xochimilco
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Funcionarios acusados de nexos con el narco en EUA declaran ante la FGR

Rubén Rocha Moya compareció ante la FGR en Culiacán y afirmó que colaborará con las investigaciones sobre presuntos sobornos.

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Por: Ximena Ochoa
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