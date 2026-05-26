Siguen utilizando las instituciones del Estado para callar a la oposición, esa es la denuncia que hace la defensa jurídica de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a cargo del abogado y exsenador Roberto Gil Zuarth.

En una entrevista para Azteca Noticias, a pocas horas de que la mandataria acuda declarar tras el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR), Gil Zuarth sentenció que la acción es una violación al fuero constitucional.

“(Se trata) de un citatorio que absolutamente inédito, ningún Ministerio Público había, de manera directa, citado a comparecer a un gobernante en ejercicio”, puntualizó.

🚨 “Persecución política”, acusa la defensa de @MaruCampos_G tras el citatorio relacionado con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua.



Su asesor jurídico, Roberto Gil Zuarth, aseguró que nunca antes un Ministerio Público había citado directamente a un gobernador… pic.twitter.com/2w1XPAs3mz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2026

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En México hay uso facciones de las instituciones: Roberto Gil Zuarth

El también integrante del Partido Acción Nacional (PAN) sentenció que el país se encuentra viviendo un momento difícil para la democracia, debido a que no existe un Poder Judicial independiente.

Lo anterior lo sustentó al mencionar que, en un país regido por las leyes, el citatorio contra la gobernadora panista sería impensado, debido a que se respetaría lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

“En un país de leyes, en una república con un Poder Judicial independiente, con reglas claras, con controles y contrapesos, yo me estaría riendo de este citatorio, pero un país en que se ha normalizado el uso faccioso de las instituciones (...) es una violación al fuero constitucional”, refirió.

Errores en citatorio de la FGR a Maru Campos, según su defensa

Más allá de las fallas en el sistema judicial mexicano, el abogado puntualizó en sus propios canales de comunicación que el citatorio en concreto “está mal hecho”, debido a que tiene errores claros como abrir un proceso contra un servidor público que tiene fuero.

Ante esto, recordó que el fuero fue defendido por el Gobierno de México, luego de que en Estados Unidos denunciaron al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y pidieron su extradición.

También puntualizó que el citatorio “no tiene buena fe” y su intención es la de generar “trampa”, por lo que no descartan acciones legales contra las instituciones que tendrían que proteger a la ciudadanía, pero que se van contra la oposición.

Maru Campos acudirá al citatorio de la FGR

Pese a lo anterior, el exsenador aseguró que la gobernadora acudirá en “tiempo y forma” para hablar con la FGR; conviene recordar que la cita será el miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas (tiempo local).

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