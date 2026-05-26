La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) cumple 10 años desde su creación, tiempo en el que ha publicado 850 piezas de análisis e investigaciones periodísticas, las cuales han implicado operaciones por 536 mil millones de pesos.

A lo largo del tiempo, se han dedicado a investigar a todos aquellos que llegan al poder, no importa en qué poderes de la Unión u orden de gobierno estén los personajes señalados.

“Hemos documentado casos que involucran a actores de todos los partidos políticos, al empresariado, a los sindicatos y hasta a los grupos criminales”, explicaron en su aniversario.

🔴 Hoy en MCCI cumplimos 10 años de investigar para exhibir la corrupción en México.

Han sido años de ataques y resistencia, pero seguimos trabajando con independencia y compromiso.



Gracias por acompañarnos en este camino. https://t.co/23WUyndGj6 pic.twitter.com/WS2K08Sqa9 — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) May 26, 2026

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MCCI revela 536 mil millones de pesos en casos de corrupción

Como se mencionó, las investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción equivalen a 536 mil millones de pesos o lo que es lo mismo 147 millones de pesos diarios, seis millones por hora o 102 mil pesos cada minuto.

Todo este recopilatorio está vinculado a investigaciones que fueron relevantes para la vida pública como:

Estafa Maestra

Sobornos de Odebrecht

Desvíos de Segalmex

Esquemas de desvíos de la Operación Safiro

Despojos de Roberto Borge en Quintana Roo o de César Duarte en Chihuahua

o Redes financieras de Genaro García Luna

Empresas fantasmas de Javier Duarte en Veracruz

Irregularidades de la Cooperativa Cruz Azul

Conflicto de interés de la Casa Gris

Huachicol fiscal

Nexos de la política con el crimen organizado

MCCI sobrevive pese a asedio del gobierno

Los señalamientos y asedio contra la organización se han documentado, también, en los tres últimos sexenios.

Durante el sexenio de 2012 a 2018, con Enrique Peña Nieto, se realizaron 12 auditorías a la organización y a su personas directivo; además, se intervinieron teléfonos de los colaboradores.

En tanto, con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), vivieron un constante hostigamiento desde las conferencias matutinas, siendo atacados en 300 ocasiones en seis años; asimismo, perdieron donantes y cooperación internacional debido al asedio público.

Aunando a lo anterior, el Gobierno Federal acusó a María Amparo Casar Pérez, presidenta de la organización, por traición a la patria y, paralelamente, se realizó una campaña de desprestigió y acoso.

“Se exhibieron y difundieron de manera ilegal los datos personales y fiscales de nuestros consejeros, proveedores y donantes, así como de nuestros colaboradores, periodistas e investigadores”, se pudo leer.

MCCI no se rinde pese a perder estatus de donataria

En el actual Gobierno de México se les fue retirado la autorización como donataria autorizada, pese a que aseguran siempre haber cumplido con las obligaciones fiscales y de transparencia.

“Quitarnos la condición de donataria autorizada pretende desincentivar y dificultar que las personas sigan apoyándonos. Queremos decirlo con claridad: MCCI puede y seguirá recibiendo donativos de manera totalmente legal”, continuaron.

Finalmente, puntualizaron que nunca han dependido del presupuesto público, por lo que sentenciaron que continuarán hablándole con la verdad al poder sin dar un solo paso atrás.

“Mientras haya corrupción que esconder, habrá razones para investigar sus causas, costos y consecuencias”, concluyeron.

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