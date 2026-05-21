Enrique Inzunza Cázarez, senador por Morena, continua sin aparecer en los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, luego de que el pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara a él y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de tener nexos con el narcotráfico.

Este vacío legislativo se prolonga por tercera sesión consecutiva. El oriundo de Badiraguato, Sinaloa, ha faltado a tres sesiones ordinarias de ese órgano y a una solemne, sin informar a la Mesa Directiva las causas.

El peso de las graves acusaciones provenientes del país norteamericano es evidente: el legislador incluso ha desaparecido de las redes sociales. Su última publicación en Facebook fue el 3 de mayo y en X, el 21 del mismo mes.

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¿Dónde están los narcopolíticos?

Durante la instalación de la Comisión Permanente, el también exsecretario de Gobierno de Sinaloa fue reemplazado por la senadora Simey Olvera y en las sesiones posteriores por el senador Alejandro Murat. No obstante, en la sesión de este jueves no se precisó en la pizarra electrónica quién ocupó su lugar, situación que fue señalada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez.

La senadora Lilly Téllez también se pronunció y exigió que se de a conocer el paradero de los acusados.

Según versiones, Inzunza Cázarez acudió la mañana de este jueves 21 de mayo al domicilio particular del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, ubicado en Isla Musala, en Culiacán.

De acuerdo con testigos presenciales, el legislador llegó en una camioneta Ram de doble cabina con blindaje.

Después de que Inzunza Cázarez entró a la privada Salduero, dentro del complejo Banus 360, elementos de la policía estatal se aproximaron a las personas que presenciaban su llegada y les solicitaron que se retiraran del lugar.

¿Qué pasará en el periodo extraordinario de sesiones?

La situación se vuelve aún más crítica de cara al próximo periodo extraordinario de sesiones. Ante su ausencia, la presidencia de la Cámara Alta decidió que los cuatro proyectos que se discutirán no serán turnados a la Comisión de Estudios Legislativos de Inzunza, sino a la Comisión de Estudios Legislativos Primera, presidida por Manuel Huerta.

Óscar Cantón, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que el turno a la comisión de Huerta no se debe a la ausencia del sinaloense.

Aunque algunos de sus compañeros han manifestado su confianza en que reaparecerá en los próximos días, el morenista no ha dado ninguna de señal de que esto pueda ocurrir.

La pregunta clave es si solicitará una licencia que permita a su suplente, Omar Alejandro López Campos, asumir plenamente sus funciones legislativas.

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