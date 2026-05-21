Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Cruz Azul y Pumas empatan en la final de ida de la Liga MX
/Política/Video

Paleros del Bienestar, medios de comunicación ganan millones por seguir órdenes del Gobierno

Personajes como Lord Molécula, Vicente Serrano, César Octavio Huerta y más, golpean a la oposición y buscan limpiarle la cara al Gobierno de México.

Metadatos del artículo

Por: Yael Toribio