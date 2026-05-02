Pese a ser señalado de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena, indicó que no pedirá licencia a su cargo.

Sostuvo que cumplirá con sus tareas legislativas, pues las acusaciones que formula en su contra una Corte Federal de Estados Unidos, “son imputaciones falsas y dolosas”.

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A través de una publicación en redes sociales, el miembro del narcogobierno morenista aseguró que, de ser requerido, acudirá a comparecer ante cualquier instancia mexicana.

Las y los sinaloenses me confirieron la alta responsabilidad de representarlos en el Senado de la República. He asumido esta encomienda conforme a los principios que han regido mi conducta en el ejercicio de los distintos cargos públicos: con dignidad, integridad y compromiso… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 2, 2026

“Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador de la República”, afirmó.

“De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales”, puntualizó.

Inzunza indicó que cuenta con la responsabilidad conferida por la ciudadanía de Sinaloa para representarla en el Senado, la cual, resaltó, ha asumido con “dignidad, integridad y compromiso indeclinable con la Constitución y la Ley. Soy un hombre que ha dedicado su vida a aplicar el Derecho y a hacerlo respetar”, escribió.

No obstante, es señalado de haber recibido sobornos del crimen organizado. “No tengo nada que temer”, aseveró, pero permaneció desaparecido un día tanto en redes como en la Cámara Alta tras ser acusado.

Rubén Rocha pide licencia como gobernador de Sinaloa

El pronunciamiento de Inzunza Cázarez ocurre apenas unas horas después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaran licencias temporales de sus respectivos cargos, tras los señalamientos de los Estados Unidos.

El Departamento de Justicia del país nortemericano difundió esta semana una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y posesión de armas, en un caso que los vincula con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción de “Los Chapitos”.

Según la acusación estadounidense, los implicados habrían protegido operaciones del cártel, facilitando información sensible y permitido el transporte de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.

Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez, así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el excomandante de la Policía de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, además del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez.

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