Morena propone anular elecciones por intervención extranjera, tras acusaciones contra narcopolíticos de EUA

Una vez que Estados Unidos señaló que Rubén Rocha Moya ganó las elecciones con el apoyo del crimen organizado, quienes atentaron en contra de sus rivales políticos; ahora Morena pretende votar una iniciativa que anule las elecciones en caso de intervención extranjera; sin embargo, de acuerdo con el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se trata de una reforma que no tiene ni pies ni cabeza.

El también maestro por la Universidad de Columbia, en Nueva York, explicó que la redacción es peligrosa, ya que le bastaría a Morena con acreditar que hubo “intención” de influir en las elecciones para anularlas.

¿Qué dice la iniciativa que anularía elecciones de Ricardo Monreal?

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, presentó ante la Comisión Permanente, una iniciativa de reforma al artículo 41 de la Constitución, que establecería como causal de nulidad de elecciones, cuando exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros.

El diputado señaló que existe un riesgo creciente que extranjeros intenten influir en los resultados de las elecciones, “desafiando la voluntad de la mayoría por vías extralegales”; no obstante, el especialista señala que invocar “cualquier otra conducta” puede ser un “cheque en blanco para la arbitrariedad judicial”

“Aunque la iniciativa pide “prueba plena y fehaciente” y que las violaciones sean “determinantes”, quien aplica esas causales (en última instancia) es la Sala Superior. Esa que está capturada por Morena. Una causal tremendamente vaga y ambigua, en manos de tribunales capturados, es una fórmula peligrosísima”, indicó.

El doctor Javier Martín Reyes afirma además que hay falta de técnica legislativa, debido a que la iniciativa solicita al INE y a los institutos estatales que emitan “protocolos para la investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos relacionados con las causales de nulidad”.

Por lo que advierte que “el INE no anula elecciones. Los OPLE tampoco. Ninguno de los dos inicia procedimientos de anulación”.

¿Por qué proponen una iniciativa que anula elecciones?

Con las instituciones tomadas por Morena, la iniciativa es una forma de blindar al partido ante una derrota electoral.Esto en un contexto en el que políticos oficialistas son señalados de tener vinculos con el crimen organizado.

La propuesta de Ricardo Monreal entra acorde al discurso del gobierno de la defensa de la soberanía ante amenazas extranjeras; hasta ahora Estados Unidos ha solicitado a través de las vías legales la detención con fines de extradición de narcopolíticos.

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