Hijo de AMLO supervisó “megaobras”, entre ellas el Tren Interoceánico

El Tren Interoceánico, megaproyecto de AMLO, tuvo participación honorífica de su hijo y hoy enfrenta una investigación tras un grave descarrilamiento.

Política

Por:  Ximena Ochoa

El Tren Interoceánico fue uno de los megaproyectos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

  • AMLO confirmó en 2024 que su hijo Gonzalo López Beltrán participó como asesor honorífico, sin sueldo.
  • El proyecto forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, inaugurado en 2023.
  • El descarrilamiento en Oaxaca dejó decenas de muertos y casi un centenar de heridos, según cifras oficiales.
  • La FGR abrió una investigación para esclarecer las causas del accidente.

