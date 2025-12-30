Hijo de AMLO supervisó “megaobras”, entre ellas el Tren Interoceánico
El Tren Interoceánico, megaproyecto de AMLO, tuvo participación honorífica de su hijo y hoy enfrenta una investigación tras un grave descarrilamiento.
El Tren Interoceánico fue uno de los megaproyectos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Suscríbete a
nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.
- AMLO confirmó en 2024 que su hijo Gonzalo López Beltrán participó como asesor honorífico, sin sueldo.
- El proyecto forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, inaugurado en 2023.
- El descarrilamiento en Oaxaca dejó decenas de muertos y casi un centenar de heridos, según cifras oficiales.
- La FGR abrió una investigación para esclarecer las causas del accidente.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.