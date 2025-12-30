Hijo de AMLO supervisó “megaobras”, entre ellas el Tren Interoceánico

El Tren Interoceánico fue uno de los megaproyectos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

AMLO confirmó en 2024 que su hijo Gonzalo López Beltrán participó como asesor honorífico , sin sueldo.

, sin sueldo. El proyecto forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec , inaugurado en 2023.

, inaugurado en 2023. El descarrilamiento en Oaxaca dejó decenas de muertos y casi un centenar de heridos, según cifras oficiales.

dejó decenas de muertos y casi un centenar de heridos, según cifras oficiales. La FGR abrió una investigación para esclarecer las causas del accidente.

