PRI pedirá retirar registro a Morena tras acusaciones contra Rubén Rocha

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, aseguró que buscarán que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pierda su registro como partido político tras las acusaciones que Estados Unidos realizó contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante una conferencia de prensa este jueves 30 de abril, el también senado del tricolor aseveró que Morena ya no puede ser visto como un instituto político, sino que ahora puede ser considerado como “cártel del crimen organizado”.

El objetivo del PRI, según dijo Moreno Cárdenas, es que el partido guinda no participe en las elecciones intermedias del 2027.

“(...) habremos de presentar de manera formal que se le retire el registro a Morena porque no es un partido político, es un cártel del crimen organizado y no merecen participar en las elecciones”, explicó ante los medios de comunicación.

El PRI solicitará formalmente que MORENA pierda el registro como partido político. Está acreditado que es una estructura de protección al crimen organizado y hay acusaciones formales del gobierno de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa @rochamoya_ y otros nueve… pic.twitter.com/O8Bvx5g7h3 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) April 30, 2026

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PRI recuerda antecedente del PVEM

Asimismo, detalló que su solicitud no es algo fuera de lo común, ya que recordó que Morena pidió lo mismo años atrás cuando se detectaron irregularidades en una campaña política del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con influencers.

“Tenemos todo el procedimiento legal y jurídico para acreditar que hay una repetición de hechos, desde hace años, que nos da la razón para solicitar que Morena pierda el registro como partido político”, continuó.

Alito Moreno también acusa a AMLO de nexos con el crimen organizado

Paralelamente, el dirigente del PRI acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de presuntamente haber iniciado un pacto con grupos del crimen organizado.

Denunciamos al corrupto cínico de Andrés Manuel López Obrador porque él inició el pacto con el crimen organizado — aseveró Alito Moreno

Las palabras de Moreno Cárdenas se dieron un día después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Rocha Moya y 9 funcionarios más de presuntos nexos con el narcotráfico.

Ante lo cual, exigió que México extradite al gobernador y a todos los acusados, pues indicó que en los últimos años ha prevalecido la impunidad en todo el país.

Finalmente, sentenció que no se trata de un problema político, sino algo que abarca aristas de la seguridad y la justicia ciudadana.

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