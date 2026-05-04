Morena finge demencia y “no habla” de Rocha Moya en el Congreso Nacional

En medio de la crisis y señalamiento de narcopartido, Ariadna Montiel es nueva dirigente de Morena
Ariadna Montiel asume dirigencia de Morena; promete cero corrupción, llama a la unidad en medio de acusaciones al partido de nexos con el narco.
Ariadna Montiel asume dirigencia de Morena; promete cero corrupción, llama a la unidad en medio de acusaciones al partido de nexos con el narco.
Tras concluir la sesión del Congreso Nacional de Morena, César Cravioto y Sergio Mayer aseguraron que el tema de Rocha no se tocó en el cambio de dirigencia de la 4T.
La solicitud de extradición de EUA del gobernador de Sinaloa sacude a Morena y parece haber impactado su fuerza electoral previo a las elecciones presidenciales de 2027.
Un sondeo de adn Noticias mostró que los sinaloenses están cansados de la violencia y la corrupción; estas son sus opiniones sobre Rubén Rocha.