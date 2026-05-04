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/Política/Nota

Morena finge demencia y “no habla” de Rocha Moya en el Congreso Nacional

Tras concluir la sesión del Congreso Nacional de Morena, César Cravioto y Sergio Mayer aseguraron que el tema de Rocha no se tocó en el cambio de dirigencia de la 4T.

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Escrito por: Ximena Ochoa
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