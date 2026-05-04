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En medio de la crisis y señalamiento de narcopartido, Ariadna Montiel es nueva dirigente de Morena

Ariadna Montiel asume dirigencia de Morena; promete cero corrupción, llama a la unidad en medio de acusaciones al partido de nexos con el narco.

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Por: Ximena Ochoa