Rocha Moya es parte de las redes de política y complicidad con el crimen organizado: Jorge Fernández Menéndez

En entrevista con Mónica Garza, el periodista Jorge Fernández Menéndez señaló que Rubén Rocha Moya, actualmente gobernador de Sinaloa con licencia, es parte de las redes de política y complicidad con el crimen organizado.

No obstante, la gravedad de esta acusación es que no se señala a un funcionario únicamente, sino que, a decir de Jorge Fernández, la acusación de EUA en contra de Rocha Moya y nueve funcionarios más del gobierno de Sinaloa señala a toda la estructura política, de seguridad y de justicia de la entidad. Lo que lo convierte a Sinaloa en un narcoestado.

Para el periodista, tras la solicitud de extradición de EUA, no basta con tener la licencia del gobernador, sino que se esperaría que el gobierno mexicano lo entregara a la justicia estadunidense. Y aclara que, en ningún lugar del Tratado de Extradición, se menciona que el gobierno de EUA deba de presentar pruebas excluyentes como requiere la Fiscalía General de la República.

Fernández Menéndez insiste en que las pruebas en contra de Rocha Moya no solo las han presentado los periodistas y medios, sino probablemente también El Mayo Zambada y Ovidio Guzmán.

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