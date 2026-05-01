Freno a bloqueos de la UIF: PT propone exigir orden judicial para congelar cuentas bancarias

El bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin una orden judicial representa una violación a los derechos; con esta primicia el coordinador del Partido del Trabajo en el Senado, Alberto Anaya Gutiérrez propuso una reforma que cambia las reglas en favor de la ciudadanía.

Indicó que los mexicanos cuentan con los derechos de audiencia previa y la presunción de inocencia por lo que la iniciativa conlleva una autorización judicial previa al proceso de inclusión en la lista de personas bloqueadas.

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¿Por qué es importante una orden judicial en el bloqueo de cuentas?

La iniciativa busca modificar los artículos 115 y 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. El grupo parlamentario del PT señaló que no pretenden eliminar la capacidad del Estado para prevenir delitos financieros.

Añadieron que esta propuesta pretende fortalecer la legitimidad de la ley mediante la incorporación de un control judicial previo. Esta iniciativa surge como una respuesta al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 6 de abril, en el que validó la facultad de la UIF para congelar activos sin necesidad de un mandato judicial.

Iniciativa abre paso a los derechos de los mexicanos

Entre los principales puntos de la iniciativa del PT:

Garantía de audiencia previa: El acusado conoce las razones por las que perderá sus recursos.

Presunción de inocencia: Impedir medidas administrativas sin que se compruebe un delito.

Control Judicial: Asegurar que sea una autoridad jurisdiccional la que determine la procedencia del bloqueo.

Es relevante recordar que las leyes deben de proteger a los ciudadanos del poder, en este caso del ejecutivo; debido a que estas acciones pueden tener motivaciones políticas.

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