A pesar de que el Gran Jurado de Nueva York en los Estados Unidos acusó formalmente de narcotráfico y posesión de armas a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que no se cuentan con los elementos necesarios para procesarlo.

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Alejandro Brofft de adn Noticias, destacó que a pesar de que no se cuenten con las pruebas que solicita la misma FGR, la Fiscalía sí tiene la obligación de investigar a fondo por ser u tema de interés público y nacional.

Te sugerimos ver el video para tener todos los detalles sobre el caso de Rubén Rocha Moya y el actuar de la FGR en el caso.

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