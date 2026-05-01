Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, pide licencia por acusación de Estados Unidos

Durante la noche de este viernes, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó licencia temporal como presidente Municipal de Culiacán, en tanto se lleva a cabo la acusación en su contra por nexos con el crimen organizado.

La salida del político junto con la del gobernador Rubén Rochase da tras la apertura de indagatorias por parte de la Fiscalía General de la República y las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionadas con vínculos con “Los Chapitos”

Tras el breve mensaje del alcalde fue nombrada Ana Miriam Ramos Villarreal como Presidenta Municipal Provisional de Culiacán.

¿Cuáles son las acusaciones contra Rubén Rocha?

Según las autoridades del Distrito Sur de Nueva York, el alcalde con licencia es señalado por los delitos:

Conspiración de importación de narcóticos;

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos;

Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos

Señaló que dichas acusaciones implican cadena perpetua o un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.