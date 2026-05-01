La tarde de este viernes 1 de mayo el Gobierno de México a través de un comunicado oficial, anunció la salida de Julio Berdagué Sacristán como titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo cual será Columba López Gutiérrez quien asuma el cargo de manera inmediata.

De acuerdo con lo mencionado en el comunicado, Julio Berdagué se mantendrá dentro del Gobierno de México como asesor y coordinador en temas internacionales, esto en materia de campo y otras “labores estratégicas”.

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¿Quién es Columba López, nueva secretaria de Agricultura?

Columba López Gutiérrez es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de Xochimilco, además de que destaca por tener más de 30 años de experiencia en materia de agroecóloga.

El gobierno federal anunció que López Gutiérrez cuenta con una maestría en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), además de que desde marzo del pasado 2025 se desempeñó como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría del Bienestar.

Otros puestos que ha ocupado son:

Coordinadora general de Bienestar en el Campo en SADER

Coordinadora general de Operación Territorial

Encabezó la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la CDMX

¿Qué pasará con Julio Berdagué?

Vale la pena mencionar que el mismo gobierno de nuestro país, anunció que Julio Berdagué asumirá como el responsable de asesorar y coordinar los asuntos agroalimentarios internacionales y “otras tareas estratégicas”.

Destacaron que Berdagué trabajará, entre otras cosas, en la protección de los interese del campo mexicano frente a Estados Unidos y Canadá en el marco de la revisión del T-MEC.

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