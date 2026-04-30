Casi 24 horas después de darse a conocer que el Gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con Los Chapitos, quien se ha mantenido en silencio es el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que el exmandatario pedía el voto por Rocha Moya, de la mano de Morena y hasta lo “recomendó” ante la ciudadanía para que los representara.

No es todo, pues ya como gobernador, López Obrador no se cansó de defenderlo de las acusaciones en su contra, ya que en reiteradas ocasiones la prensa sinaloense y a nivel nacional señalaron los nexos que EUA oficializó contra el integrante de la Cuarta Transformación.

"Se los recomiendo mucho", así pedía AMLO el voto para Rocha Moya como senador



No se puede entender hasta donde llegó Rocha Moya sin el apoyo y la complicidad de López Obrador pic.twitter.com/vZbsQgDRtX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 29, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

“Se los recomiendo mucho”: AMLO pedía voto por Rubén Rocha Moya

Durante las campañas de 2018 (cuando López Obrador era candidato a la Presidencia de la República) y 2021 (ya como titular del ejecutivo), el líder histórico de Morena promovió la figura de Rocha Moya como candidato al Senado y después a la gubernatura de Sinaloa.

“Aquí, en Sinaloa, Rubén Rocha es nuestro candidato al Senado. ¡Se los recomiendo mucho!“, decía en aquel entonces y hoy ese video es viral tras darse a conocer la solicitud de extradición a EUA.

Polémica por vínculos con “El Mayo” Zambada

En 2024, a meses de concluir la administración de AMLO, estalló el escándalo cuando el hijo de El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, entregó Ismael El Mayo Zambada ante las autoridades de EUA, tiempo después el líder del Cártel de Sinaloa confesó en una carta que iba a reunirse con el gobernador, por lo que aceptó viajar en la avioneta que terminó en territorio estadunidense.

Ante estas declaraciones, Rocha Moya negó que esto fuera cierto y fue felicitado por el entonces presidente debido a que “dio la cara” ante los señalamientos y recordó su poder en el movimiento.

Todo esto ocurrió mientras se intensificaba la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa en la entidad, volviéndola una de las más peligrosas no del país, sino del mundo.

Rocha Moya reconoce que AMLO decidió su candidatura

Por si fuera poco, tan sólo en noviembre del año pasado, en la Feria Internacional del Libro de Culiacán 2025, el gobernador confesó que su candidatura fue decisión de AMLO, ya que las encuestas internas de Morena no le favorecían

Conviene recordar que en ese entonces, el ahora señalado por EUA competía con Guillermo El Químico Benítez Torres, quien habría ganado según las palabras de Ricardo Monreal; sin embargo, todo cambió por decisión del presidente, de acuerdo al propio Rubén Rocha.

“Monreal me dijo: ‘¿Sabes qué? No eres tú. Van a anunciar al mismo que traían antes, pero el presidente no sabe por qué no eres tú el seleccionado“, posteriormente, dijo, desde Palacio Nacional se decidió suspender los resultados de las encuestas y darlo como ganador.

Ante este tipo de espaldarazos y una amistad que se remonta a 1998 cuando ambos formaban parte del PRD, AMLO siguen sin posicionarse ante las acusaciones de EUA contra Rubén Rocha.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.