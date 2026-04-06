Las millonarias pérdidas de los megaproyectos de AMLO; tienen sobrecostos y no dejan ganancias

A más de un año del inicio del actual Gobierno Federal, los megaproyectos heredados de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) siguen bajo escrutinio y en polémica debido a su falta de resultados.

Aunque fueron planteados como motores de desarrollo, distintos indicadores financieros y operativos muestran que varios continúan dependiendo de recursos públicos, con baja rentabilidad y cuestionamientos por transparencia.

¿El "oro blanco" o un elefante blanco? 💸🇲🇽 Prometía ser el motor energético de México, pero a 4 años de su creación, LitioMx reporta:



❌ 0 proyectos de extracción

❌ 0 ingresos generados

❌ 0 inversión privada



El litio sigue bajo tierra, pero el gasto público no se detiene… pic.twitter.com/h5xF8a6Gar — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 3, 2026

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El fracaso del Tren Maya y los Hoteles del Grupo Mundo Maya

El Tren Maya, considerado la obra insignia del sexenio pasado, mantiene números negativos. Para 2025, de acuerdo a PolíticoMX, el sistema ferroviario reportó pérdidas por tres mil 579 millones de pesos, mientras que los hoteles administrados por el Grupo Mundo Maya sumaron un déficit de dos mil 819 millones, dando un saldo conjunto superior a seis mil 300 millones.

A esto se suma una demanda menor a la esperada: apenas el 30% de los pasajeros proyectados. Aunque el Gobierno Federal ha insistido en que el proyecto será rentable hacia 2030, por ahora opera con subsidios y enfrenta el reto de aumentar su ocupación en una región donde la conectividad aérea sigue siendo dominante.

LitioMX sigue sin regristrar ingresos para el país

En paralelo, LitioMx —empresa estatal creada para explotar el litio— continúa sin resultados productivos. A tres años de su creación, no registra proyectos extractivos ni inversión significativa en infraestructura, pero sí ha ejercido recursos en gasto operativo, principalmente en nómina.

Especialistas del sector energético han advertido que la falta de asociaciones técnicas y capital privado limita su viabilidad en el corto plazo.

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Megafarmacia y sector energético: sobrecostos y opacidad

Otro caso es la Megafarmacia del Bienestar. Concebida como solución al desabasto de medicamentos, su costo se elevó de 10 mil 800 a más de 15 mil millones de pesos; sin embargo, auditorías y reportes han señalado que opera muy por debajo de su capacidad logística.

Además, la decisión de clasificar información clave —como el avalúo del inmueble— como “seguridad nacional” hasta 2029 ha generado críticas por limitar la rendición de cuentas. Organizaciones civiles han advertido que esta práctica contraviene principios de transparencia en el uso de recursos públicos.

En el sector energético, la Refinería Olmeca reportó utilidades relevantes en 2025, pero estas se han utilizado para compensar pérdidas de la refinería Deer Park, en Texas, que cerró el año con números rojos y menor producción por fallas operativas.

Impacto en recortes e impulso de mega obras de AMLO: Arturo Herrera reconoce que política de austeridad no sirvió El exsecretario de Hacienda señaló en un artículo que los recortes debilitan servicios básicos, a pesar de que bajo su mando se priorizaron Dos Bocas y el Tren Maya. 26 marzo, 2026

¿Por qué estos proyectos siguen generando críticas?

Más allá de las cifras, analistas coinciden en varios factores estructurales que dan como resultado los pobres resultados en los megaproyectos:



Planeación optimista: proyecciones de demanda e ingresos que no se han cumplido

Alta dependencia de subsidios : operación sostenida con recursos públicos

: operación sostenida con recursos públicos Sobrecostos : incrementos significativos respecto a presupuestos originales

: incrementos significativos respecto a presupuestos originales Opacidad: reserva de información clave en algunos proyectos

Aunque la administración actual ha defendido la continuidad de estas obras por su impacto social y regional, los datos disponibles reflejan que, hasta ahora, no han alcanzado el equilibrio financiero prometido.

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