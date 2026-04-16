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Senadores de oposición reclaman presunta protección de la FGR a líderes de La Luz del Mundo

La FGR cerró la investigación contra La Luz del Mundo por falta de pruebas; víctimas denuncian “carpetazo” y buscan reabrir el caso en tribunales.

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Por: Ximena Ochoa
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