El Partido Verde alista una iniciativa contra el nepotismo que podría afectar directamente a Morena

El Partido Verde alista una iniciativa contra el nepotismo que podría afectar directamente a Morena | FB: Martí Batres

Las fricciones entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena parecen no tener fin, pues ahora el senador Luis Armando Melgar de la bancada verde, adelantó que están trabajando en los últimos detalles de una iniciativa contra el nepotismo, lo cual podría afectar directamente al oficialismo gracias a los apellidos de sus militantes.

A pesar de que aún no se dieron detalles completos sobre la iniciativa, se dio a conocer que la propuesta busca ponerle un alto a la práctica que “opera sin control” en la actual dinámica política, esto por el nepotismo que se puede ver principalmente en el partido oficialista con casos concretos.

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¿De qué va la propuesta contra el nepotismo del PVEM?

Según con lo mencionado por Luis Armando Melgar, a grandes rasgos se busca poner límites claros para evitar que familiares directos militen o tengan puestos estratégicos en la política de nuestro país, lo cual a la larga puede llevar a conflictos de interés en favor de unos cuantos.

De igual forma, se señaló que la intención es establecer los mecanismos que impidan que familiares directos ocupen posiciones políticas estratégicas dentro de las estructuras gubernamentales, los cuales se dan sin procesos transparentes.

Políticos de Morena que se verán afectados con la iniciativa

Con el proyecto que están alistando en el Partido Verde Ecologista de México, el partido oficialista de Morena podría ser uno de los más afectados gracias a los apellidos de sus militantes, los cuales destacan por ser de la misma familia en muchos casos.

Entre estas familias están:

Los Monreal

Los Batres

Los Alcalde

Los Yunes

Los Salgado

¿Qué es el nepotismo en la política?

Vale la pena mencionar que el nepotismo en la política se da entre funcionarios públicos que otorgan puestos o favores a familiares y amigos, esto sin realizar procesos transparentes en las elecciones en cuestión.

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