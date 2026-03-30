México a 6 años de la tragedia por COVID-19 provocada por el régimen de Morena

Este 30 de marzo no es un aniversario de salud, sino el recordatorio de una tragedia que pudo evitarse, pues a seis años del COVID-19, aún persisten las promesas incumplidas del régimen de Morena.

"Estamos preparados para enfrentar el coronavirus" fue una frase de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aún resuena en los oídos de los familiares que perdieron a alguna de las 800 mil víctimas a causa de la pandemia.

6 años del COVID-19 en México; promesas incumplidas y más de 800 mil muertes

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Morena miente en la cifra real de muertes

Los habitantes de México siguen cargando con una cuenta que Morena nunca quiso contar completa, ya que tras la "propaganda" del gobierno solo se muestran 334 mil defunciones oficiales a causa del COVID-19.

Sin embargo, datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que el número sube a más de 511 mil, según las actas de defunción. Al medir el exceso total de mortalidad el impacto rebasa las 800 mil muertes (841 mil 318 para ser exactos).

EXCLUSIVA: Vicente Fox asegura que bajo su mando México habría evitado las miles de muertes por Covid-19 Para adn Noticias, el expresidente revela el modelo que habría seguido su gobierno para enfrentar la crisis sanitaria en México de la mano del exsecretario Frenk. 04 febrero, 2026

¿Quiénes son los culpables en México?

Los culpables de tal cantidad de defunciones a causa del coronavirus tienen nombre y apellido. El primero de la lista es el expresidente AMLO, quien minimizó la peor crisis sanitaria del siglo cuando el país necesitaba claridad.

Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los especialistas pedían sana distancia, AMLO seguía en giras, bajo el argumento de que su protección contra el virus era la estampita de un santo.

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