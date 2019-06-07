Calificadoras usan metodología caduca: AMLO

Foto: Gobierno de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la economía está bien y que lascalificadoras “no han sido profesionales ni objetivas con sus calificaciones para Petróleos Mexicanos (Pemex), toda vez que incluso no tuvo problemas para reestructurar su deuda.

“No estamos de acuerdo con los dictámenes de las calificadoras. Usan una metodología caduca, del periodo neoliberal, que no incluye la variable corrupción. No han sido profesionales ni objetivos”.

Reiteró que en los años que no hubo inversión, calificaban bien a Pemex, y ahora que hay inversión califican mal, “una persona de las calificadoras dijo que tomaban en cuenta la corrupción pero que la corrupción iba a ser eterna en México, pues se equivocan, Pemex no tiene ningún problema para reestructurar su deuda, sobran ofertas”, aseguró.

Cabe recordar que Moody’s cambió la perspectiva crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) pasó de estable a negativa. Por su parte, Fitch dejó en grado ‘especulativo’.

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lmo