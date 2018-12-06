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/Política/Nota

Las evaluaciones a maestros serán diagnósticas: Esteban Moctezuma

El funcionario entregó los resultados de la consulta sobre la educación.

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1 minuto lectura
Escrito por: Redacción adn Noticias

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dio a conocer los resultados de la Consulta Nacional por una Educación de Calidad con Equidad, el cual es un ejercicio para dialogar con todos los actores del sector educativo.

Señaló que el primer hallazgo es que el magisterio ha sido denigrado y maltratado cuando en realidad está formado por maestros comprometidos. Aclaró que las evaluaciones a maestros seguirán pero no estarán ligadas a su permanencia en el empleo ya que solo serán de carácter diagnósticas.

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