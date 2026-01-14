Sin INE y sin Pemex; los 10 riesgos políticos en México proyectados para este 2026 según Integralia

La consultora mexicana Integralia reveló los 10 riesgos políticos que afrontará México a lo largo de este 2026, pues condiciones como la concentración de poderes a manos de Morena, el lento crecimiento de la economía en el país, así como los obstáculos que afrontan las grandes empresas, ayudarán a un año con “riesgo elevado”.

Fue a través de su estudio y análisis para los próximos 12 meses, que la consulta señaló que entre los 10 puntos a tomar en cuenta está la posibilidad de la desaparición del INE con una posible reforma electoral, así como crisis más severas en Pemex y el intervencionismo de Estados Unidos en nuestro territorio.

Lista de riesgos políticos en México para 2026

De acuerdo con los 10 problemas políticos que afrontará México en este 2026 según las proyecciones de Integralia, se cuenta con un semáforo de riesgos en relación al impacto general ante la sociedad, así como la probabilidad de que ocurran a lo largo de los próximos 12 meses.

Según con lo proyectado, los riesgos son los siguientes:

Se aprueba una reforma que vulnerar la integridad del sistema electoral en México: impacto alto con probabilidades muy altas de que ocurra El T-MEC entra en etapa de renegociación: impacto alto con probabilidades muy altas de que ocurra Se prolonga la débil inversión en México: impacto alto y probabilidades altas de que ocurra Aumenta el intervencionismo de EUA en México: impacto alto y probabilidades altas de que ocurra Aumento de conflictos sociales en el marco del Mundial 2026: impacto alto y probabilidades media de que ocurra Crecen tensiones entre Gobierno y sector empresarial: impacto alto y probabilidad media de que ocurra Falta de experiencia en el nuevo Poder Judicial: impacto medio y probabilidad alta de que ocurra Se mantiene el poderío y dominio del crimen organizado en México: impacto medio y probabilidad alta de que ocurra Aprobación de nuevas reformas fiscales, laborales y de sectores: impacto medio y probabilidad alta de que ocurra Continúa el deterioro de operatividad de Pemex: impacto medio con probabilidad media de que ocurra

Proyectan intervencionismo de EUA en México

De acuerdo con las proyecciones de Integralia , este 2026 se podría dar un aumento de las intervenciones del gobierno de Donald Trump y de los Estados Unidos en México, esto con tensiones diplomáticas y reacciones “nacionalistas”.

Se destaca que se puede elevar el riesgo político a nivel hemisférico entre EUA y América Latina.

Riesgos de la reforma electoral en México

