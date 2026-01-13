Reforma electoral en México; exconsejeros del INE alertan retroceso democrático y debilitamiento de la oposición

La propuesta de reforma electoral impulsada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha reavivado un debate de fondo sobre el rumbo democrático del país, el cual se perpetuó desde el cambio del Poder Judicial.

Exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) advierten en exclusiva para adn Noticias que el planteamiento no es una modificación técnica, sino un cambio estructural que podría reducir contrapesos, limitar la pluralidad política y concentrar el poder en el partido gobernante.

Riesgos de la reforma electoral en México

Concentración de poder, un patrón que se repite en América Latina

Especialistas señalan que el discurso de transformación institucional no es nuevo en la región. Casos como Venezuela , Nicaragua y Bolivia muestran un proceso gradual:



Primero se debilitan los órganos autónomos

Luego se captura al Poder Judicial

Finalmente se interviene el sistema electoral

Para el exconsejero del INE, Rodrigo Morales , México estaría transitando justamente por esta última etapa; además, sostiene que la experiencia latinoamericana demuestra que la elección o control de jueces y magistrados, así como la centralización de los procesos electorales, son señales claras de erosión democrática, pues se elimina la independencia de las instituciones encargadas de arbitrar el poder político.

Menos oposición y elecciones centralizadas

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la intención de eliminar la representación proporcional en el Congreso , lo que, de acuerdo con expertos, reduciría de forma significativa la presencia de fuerzas opositoras.

A esto se suma la propuesta de desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), con el argumento de ahorrar recursos y simplificar la organización de los comicios.

Para Marco Baños , exconsejero del INE, estos cambios representan un golpe directo a la democracia constitucional. En su análisis, la reforma busca cerrar cualquier espacio institucional que no esté bajo control del partido en el poder, lo que derivaría en la pérdida de derechos políticos y libertades ciudadanas.

Una reforma sin consenso

Otro elemento que ha generado preocupación es la forma en la que se ha planteado el debate. Arturo Sánchez , también exconsejero del órgano electoral, cuestiona que una reforma de esta materia se impulse sin la participación activa de la oposición, algo inédito en la historia reciente del país.

Recuerda que las reformas que fortalecieron al sistema electoral mexicano surgieron, precisamente, para garantizar reglas claras y competencia equitativa.

Sánchez advierte que excluir a las minorías políticas rompe con la lógica plural que dio estabilidad al sistema electoral tras la transición democrática.

Riesgo para la confianza ciudadana

Analistas coinciden en que una reforma electoral aprobada únicamente por la mayoría oficialista podría tener consecuencias profundas: la pérdida de confianza en los resultados electorales.

De concretarse, alertan, México podría mantener elecciones formales, pero sin credibilidad, un escenario que algunos especialistas describen como una democracia solo en apariencia; un escenario muy similar al que se vivió en los 70 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

