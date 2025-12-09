Día Internacional Contra la Corrupción: 7 años de escándalos de Morena en una era de impunidad absoluta

En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción , México llega con una larga lista de escándalos sin resolver y con la percepción pública en su punto más bajo.

A pesar de que en 2019 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el país iniciaba una nueva etapa libre de corrupción “de arriba hacia abajo”, los hechos y los indicadores internacionales revelan un panorama muy distinto.

Impunidad en tiempos de la 4T; México sale reprobado en el Día Internacional Contra la Corrupción

Promesas incumplidas y contratos irregulares en todo Morena

La primera gran contradicción de aquel discurso surgió apenas meses después, cuando dos empresas identificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como compañías fantasma —Indico RT S.A. de C.V. e Interacción Biomédica S.A. de C.V.— recibieron contratos del IMSS, ISSSTE, así como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por un monto cercano a 16 millones de pesos.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que Interacción Biomédica obtuvo contratos por más de 10 millones de pesos durante los primeros meses de 2019, pese a haber sido boletinada desde 2018.

En el caso de Indico RT, la empresa recibió un contrato por 6.6 millones aun cuando también estaba catalogada como fantasma.

Estos casos, aunque tempranos, marcaron el inicio de una tendencia que se extendería durante los siete años de la llamada Cuarta Transformación.

México, entre los peores en el combate a la corrupción

Los indicadores internacionales han sido contundentes. Con 26 puntos sobre 100, México se mantiene entre los países peor evaluados en materia de anticorrupción, de acuerdo con Transparencia Internacional. Dentro de la OCDE ocupa el último lugar y en el G20 solo supera a una nación.

Este rezago no solo refleja la falta de resultados institucionales, sino también la creciente frustración social.

Baja la popularidad del Gobierno de México

Una encuesta reciente de El Financiero muestra que ocho de cada diez personas reprueban el manejo de la corrupción en el país bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque la mandataria ha reiterado que la lucha contra la corrupción es prioridad, los casos heredados y los nuevos señalamientos continúan presionando a su gobierno.

La era de la impunidad: siete años de escándalos de AMLO, Adán Augusto, Andy López Beltrán, etcétera

MCCI ha documentado 234 casos relevantes de corrupción e impunidad en este periodo. Entre ellos destacan:



Empresas fantasmas

Presuntos nexos criminales de funcionarios

de funcionarios Robo en Segalmex

Casa Gris en Houston

en Houston Tráfico de influencias en el Tren Maya

Propiedades sin explicación como la de Gerardo Fernández Noroña

Pese a la gravedad de los señalamientos, ningún alto funcionario ha sido procesado. Como recordó José Luis Mora para Fuerza Informativa Azteca, ni en el sexenio anterior ni en lo que va del actual “se ha tocado a nadie”.

En este Día Internacional Contra la Corrupción, México enfrenta no solo una deuda institucional, sino también un creciente reclamo ciudadano frente a lo que muchos denominan ya como “la era de la impunidad de Morena”.

