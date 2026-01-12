Entre Cuba y Washington: la geopolítica que México aún no entiende

En su columna “México-Cuba-EU: jugar con fuego”, publicada en Excélsior, el analista Jorge Fernández Menéndez advierte sobre los riesgos que enfrenta México por su política exterior actual, en especial tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la intensificación de las tensiones geopolíticas en la región.

El punto de partida es la decisión del gobierno mexicano de enviar un cargamento de petróleo a Cuba el 5 de enero de 2026, a pesar de las repetidas advertencias de Estados Unidos contra la continuación de suministros energéticos que beneficien a la isla. El envío, considerado simbólico y estratégico, podría ser visto como provocación por Washington y dar lugar a embargos de embarcaciones o sanciones, lo que pondría en un serio riesgo la relación bilateral.

Fernández Menéndez contextualiza que Cuba, con casi siete décadas de un modelo económico que no ha podido sostenerse por sí mismo, ha dependido históricamente de apoyos externos. Hoy, señala, México ha emergido como uno de los principales proveedores, junto con antiguas redes de apoyo de Venezuela y, en menor medida, China, Rusia e Irán.

El autor critica que el gobierno mexicano actúe “como si nada pasara” pese a los cambios profundos en la política exterior estadounidense y los riesgos que esto implica para un país con 80% de su comercio internacional con Estados Unidos y millones de paisanos viviendo allá. Fernández Menéndez sostiene que el envío petrolero y otras posturas diplomáticas parecen ignorar las realidades geopolíticas y económicas actuales, propias de una era pos–Guerra Fría en la que Washington ejerce presión en múltiples frentes.

La columna también destaca la controversia en torno a la cancelación de una reunión en el Senado para autorizar entrenamiento militar conjunto con Estados Unidos, interpretada como un agravio político interno y síntoma de una descoordinación en política exterior.

México no solo está navegando en aguas turbulentas: está ignorando que hay perladas minas geopolíticas bajo la superficie. En un contexto global marcado por tensiones entre potencias y la rivalidad creciente entre bloques, enviar petróleo a Cuba no es un gesto amistoso: es apostar por una política exterior anacrónica, con costos potenciales en la relación con el principal socio económico del país. Jugar con fuego puede sonar valiente, pero también puede terminar quemando intereses nacionales bajo la ilusión de independencia estratégica.

