Abogado del rector de la Universidad de Campeche acusa “detención ilegal"; señala al gobierno de Sansores

La detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, sigue generando polémica por las circunstancias en que ocurrió y por las disputas que mantuvo con el gobierno local y la gobernadora Layda Sansores .

Su abogado, Edwin Trejo Gutiérrez, aseguró en el programa Ya nadie está dormido en adn Noticias que existen múltiples irregularidades en el operativo policial y adelantó que la defensa buscará su liberación inmediata durante la audiencia inicial programada para este miércoles.

Abogado del rector denuncia irregularidades; afirma que las pruebas fueron sembradas tras roces con el gobierno

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Operativo y hallazgo de narcóticos bajo cuestionamiento

De acuerdo con la versión expuesta por la defensa, los hechos ocurrieron cuando el rector se dirigía a su centro de trabajo. A pocos metros de la Universidad, una patrulla de la policía estatal habría recibido un reporte anónimo sobre personas armadas que circulaban en una camioneta blanca.

Al marcarle el alto al vehículo del rector, los agentes realizaron una revisión sin encontrar armas; sin embargo, el policía que encabezó la inspección afirmó haber localizado 10 bolsitas con un polvo blanco con características similares a la cocaína .

Con base en ese señalamiento, fueron detenidos el chofer, el rector y un colaborador, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por un presunto delito de narcomenudeo en la modalidad de posesión simple.

Defensa denuncia presuntas irregularidades en la detención

El abogado Edwin Trejo señaló que el procedimiento estuvo plagado de anomalías. Entre ellas, destacó que el vehículo no fue asegurado en el lugar de los hechos para realizar las diligencias periciales correspondientes, sino que fue conducido por uno de los policías hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado .

Además, explicó que el mismo agente que dijo encontrar la sustancia fue quien la trasladó y la presentó ante el Ministerio Público, lo que, a decir de la defensa, compromete la legalidad de la cadena de custodia y pone en duda la veracidad del hallazgo.

Detienen al rector de la Universidad de Campeche

Conflicto con el gobierno de Layda Sansores

Otro punto que ha generado controversia es la rápida destitución del rector, aprobada por el consejo universitario en menos de 48 horas tras su detención, la nueva cabeza de la institución es Fanny Guillermo Maldonado.

Trejo recordó que existía un conflicto previo entre el rector y la gobernadora Layda Sansores , quien había cuestionado públicamente su administración en el programa Martes del Jaguar.

"La gobernadora de Campeche en su programa 'Martes del Jaguar' ha hecho expresiones de desacuerdo a la administración que preside el doctor Abud, ha hecho señalamientos de presuntos malos manejos financieros desde su óptica", expresó.

La tensión aumentó cuando el rector negó el uso de instalaciones universitarias para un evento convocado por el presidente del Congreso local, argumentando la defensa de la autonomía universitaria. Para la defensa, este antecedente no puede desligarse del contexto actual.

"La gobernadora de Campeche en su programa "Martes del Jaguar" ha hecho expresiones de desacuerdo a la administración que preside el Dr. Abud, ha hecho señalamientos de presuntos malos manejos financieros desde su óptica", afirma Edwin Trejo, abogado del exrector de la Autónoma… pic.twitter.com/7jRUHS2Dfq — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 14, 2026

Audiencia clave y respaldo institucional

La audiencia inicial se llevará a cabo ante un juez de control. La defensa buscará que se declare ilegal la detención y que el rector enfrente cualquier proceso en libertad, amparado en el principio de presunción de inocencia.

Trejo aseguró que demostrarán que el rector nunca tuvo posesión de narcóticos; además, subrayó que el vehículo y el personal involucrado pertenecen a la Universidad.

También informó que representantes de la ANUIES ya se encuentran en Campeche para manifestar su respaldo al doctor Abud, lo que añade un componente institucional al seguimiento del caso.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.