Fiscalía Anticorrupción investiga a Abelina López, alcaldesa de Acapulco, por collar de más de 227 mil pesos

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guerrero abrió una investigación penal contra la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez , luego de que se hiciera pública la posesión de un collar de alta joyería con un valor estimado en más de 227 mil pesos.

La autoridad busca esclarecer el origen de la pieza y determinar si su recepción se relaciona con el ejercicio del cargo.

Collar de marca de lujo comenzó con la investigación en guerrero

De acuerdo con información confirmada por el abogado denunciante, la indagatoria se originó tras la difusión de imágenes en las que la integrante del Movimiento de Generación Nacional ( Morena ) porta un collar de la marca internacional Van Cleef & Arpels, reconocida por el alto costo de sus piezas.

De acuerdo a la página oficial, el collar vintage Alhambra, 10 motivos, tiene un costo de 227 mil pesos, debido a que está hecho con oro amarillo y nácar.

La carpeta de investigación quedó registrada bajo el número 12022200300020071125, a la que tuvo acceso el medio local El Sur.

Denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción

La denuncia fue presentada por Ramiro Solorio Almazán , excandidato a la presidencia municipal de Acapulco, quien sostuvo que el caso debe ser analizado bajo los principios de legalidad y transparencia que rigen el actuar de los servidores públicos.

El abogado afirmó, por medio de un video en sus redes sociales, que su objetivo es que se determine si el obsequio constituye una ventaja indebida.

Según explicó, el valor del collar resulta relevante dentro del marco jurídico, ya que la normativa estatal establece restricciones claras para la aceptación de regalos por parte de funcionarios, especialmente cuando estos superan montos considerados razonables o habituales.

Lo que permite y prohíbe la ley

Especialistas en materia administrativa y penal han señalado que el Código Penal del Estado de Guerrero contempla el delito de cohecho cuando un servidor público recibe bienes o beneficios de valor significativo relacionados con su función, aun cuando no se compruebe una contraprestación directa.

Este tipo de conductas, subrayan, buscan prevenir conflictos de interés y preservar la imparcialidad en el ejercicio de la función pública.

🚨 Fiscalía Anticorrupción de Guerrero investiga a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, por presunto cohecho



La indagatoria surge por el collar Van Cleef valuado en 227 mil pesos que, según ella, fue un “regalo del pueblo” pic.twitter.com/RPpY2Q64Z1 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 7, 2026

Actuaciones en curso y versión de la alcaldesa

Medios locales indicaron que la Fiscalía ya solicitó información a distintas instancias, entre ellas al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para acreditar la calidad de funcionaria de la alcaldesa al momento de los hechos investigados.

También se prevé que Abelina López Rodríguez sea citada a declarar para explicar la procedencia del collar y las circunstancias en las que lo recibió. En declaraciones anteriores, la presidenta municipal aseguró que la joya le fue obsequiada por simpatizantes, argumento que ahora será revisado dentro de la investigación.

Posibles consecuencias legales

En caso de acreditarse el delito de cohecho, la ley estatal prevé sanciones que van desde multas económicas e inhabilitación para ocupar cargos públicos, hasta penas de prisión que pueden alcanzar los 16 años.

