Diputados proponen día libre o pago doble en el trabajo por cumpleaños

La Cámara de Diputados analiza una iniciativa que busca reformar la Ley Federal del Trabajo para que las personas empleadas puedan decidir cómo celebrar su cumpleaños sin afectar su ingreso ni sus vacaciones. La propuesta fue presentada esta semana en el pleno y turnada a comisiones para su análisis y dictamen. Plantea crear un nuevo derecho laboral anual.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La reforma permitiría elegir entre tomar el día libre con goce de sueldo o trabajar y recibir pago doble, siempre que se cumplan ciertos requisitos. El objetivo central es fortalecer el bienestar emocional y el equilibrio entre vida personal y trabajo.

¿En qué consiste el beneficio?

La iniciativa propone adicionar el artículo 74 Bis para establecer el cumpleaños como derecho laboral. El trabajador podrá elegir descanso pagado o salario doble por ese día.

Esto busca reconocer el valor social del tiempo personal sin impactar la productividad general ni generar cargas excesivas a las empresas.

¿Cuáles son los requisitos para solicitarlo?

El empleado deberá tener al menos seis meses continuos en la empresa y avisar su decisión con 15 días hábiles de anticipación.

La notificación permite a las empresas planificar operaciones y evita conflictos administrativos o abusos del esquema.

¿Qué pasa si la empresa se niega?

Negar el derecho sin causa justificada se consideraría una infracción laboral sancionable conforme a la ley.

Esto eleva el beneficio de cortesía a obligación jurídica con mecanismos de protección al trabajador.

¿Cuánto tiempo tarda la Cámara de Diputados en procesar una iniciativa?

No existe un plazo fijo obligatorio para que una iniciativa sea dictaminada y votada. El tiempo depende del tipo de iniciativa, la carga de trabajo de las comisiones y si existe prioridad política.

¿Quién impulsa la propuesta y por qué?

El legislador Armando Corona Arvizu, de Morena, promueve la iniciativa bajo el concepto de “salario emocional”.

Diputados cambian definición de propaganda para la revocación de mandato

La propuesta busca reducir desgaste mental, fortalecer vínculos familiares y reconocer que el trabajo no debe absorber toda la vida personal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.