Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora, es trasladado a México

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfcuh, informó que Hernán Bermúdez fue trasladado a México con el apoyo de las autoridades de Paraguay, cumpliendo una orden de aprehensión en su contra.

La operación se llevó a cabo con el apoyo del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración y el Centro Nacional de Inteligencia.

Gobierno de Paraguay expulsa a Hernán Bermúdez

Cabe destacar que el gobierno de Paraguay colaboró con las autoridades mexicanas desde el primer momento para la detención de Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora, célula criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Asimismo, descubrieron que Hernán había ingresado a su país de forma ilegal y, gracias a esto, las autoridades paraguayas expulsaron y entregaron a Bermúdez : “Hoy expulsamos a un capo mexicano vinculado al CJNG”, señalaron en sus redes sociales oficiales.

Gracias al trabajo coordinado del @GabSeguridadMX, @FGRMexico el Centro Nacional de Inteligencia y el @INAMI_mx, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán “N” a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.… pic.twitter.com/OM5OxEsexQ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 17, 2025

Hernán Bermúdez será llevado al penal del Altiplano

Hernán Bermúdez , alias “Comandante H”, será ingresado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1, mejor conocido como “El Altiplano”, en el Estado de México.

Así, el presunto líder de La Barredora enfrentará el proceso correspondiente, en donde las autoridades juzgarán su posible sentencia por asociación delictiva y otros crímenes de los que se le acusan.

Hernán Bermúdez y sus vínculos con el narcotráfico

Las investigaciones señalan que Bermúdez tenía nexos con grupos criminales desde el 2021 y se desempeñaba como un actor clave en la red criminal de “La Barredora” en el estado de Tabasco.

Con esto, un juez emitió una orden de aprehensión en su contra en febrero del 2025, sin embargo, para ese momento, Hernán ya había huido del país, por lo que México solicitó apoyo a Interpol para localizarlo y capturarlo.

Señalan que Bermúdez , al haber fungido como jefe de policía en Tabasco, facilitó las operaciones de grupos criminales en delitos como el robo de combustible, compra venta de armas de fuego y distribución de sustancias ilícitas

🚨 Hoy expulsamos a un capo mexicano vinculado al CJNG



Trasladamos y entregamos a Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, uno de los principales objetivos criminales de México.



Reafirmamos: en Paraguay no hay refugio para el crimen organizado transnacional. 👊🇵🇾 pic.twitter.com/thc59TNBuC — SENAD - Paraguay (@senad_paraguay) September 17, 2025

