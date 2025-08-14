Puebla será sede del primer campeonato de futbol infantil

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció oficialmente la realización de la primera edición de los Campeonatos Nacionales de Futbol Sub-9 y Sub-11, que se llevará a cabo en el estado de Puebla del 27 al 30 de noviembre de este año.

El anuncio fue encabezado por el Presidente Ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega, en compañía del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y miembros del gabinete estatal. El evento reunirá a cerca de mil futbolistas infantiles de todo el país —tanto en la rama varonil como femenil—, provenientes de los 32 estados de la república.

Uno de los objetivos de la Federación Mexicana de Futbol es que cada vez más mexicanos jueguen al futbol de manera organizada, que vayan a entrenar, que compitan en torneos bien organizados y que con esto logremos generar una mayor cantidad de futbolistas desde la base -explicó Sisniega.

Asimismo se espera una afluencia superior a los 4 mil visitantes, incluyendo a los jugadores y sus acompañantes, lo que representará también un impulso para la economía local y el turismo deportivo.

José Antonio Huizar Espinoza, presidente del sector Amateur de la FMF, explicó que el torneo contempla cuatro competencias simultáneas y subrayó la importancia de trabajar con niños desde los 9 y 11 años de edad para consolidar la base del futbol mexicano.

Por su parte, Mauricio Bailón, director de Desarrollo Deportivo, señaló que este tipo de campeonatos están diseñados para fomentar el juego reducido, mejorar el contacto con el balón y desarrollar las habilidades técnicas de los jugadores desde una edad temprana.

¿Cuántas escuelas de futbol se abrirán en Puebla?

En el marco del evento, el gobierno de Puebla anunció la apertura de 20 escuelas de futbol en igual número de municipios como parte de una estrategia denominada “revolución futbolera”, con el objetivo de reforzar el deporte escolar y crear una cantera de alto rendimiento a largo plazo.

