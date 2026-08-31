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Elecciones 2027: Partidos se concentran en la selección de candidatos en un contexto de violencia, opina Mónica Garza

La periodista Mónica Garza señala que los partidos políticos se concentran ya en la carrera electoral, mientras los homicidios y las desparaciones en estados como Sinaloa siguen en ascenso.

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Por: Mónica Garza

La periodista Mónica Garza señaló que el proceso rumbo a las elecciones del 2027 comienza en un contexto de violencia latente en estados como Sinaloa y Michoacán.

Rocha Moya salió del poder; sin embargo, los homicidios y las desapariciones continúan en Sinaloa.

Este fin de semana, la madre buscadora Alma Rosa Rojo fue atacada a balazos junto con su hija.

En Michoacán, la Fiscalía mantiene bajo investigación a Grecia Quiroz, quien sostiene que se trata de un intento por sacarla de la carrera electoral.

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