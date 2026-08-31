Elecciones 2027: Partidos se concentran en la selección de candidatos en un contexto de violencia, opina Mónica Garza

La periodista Mónica Garza señaló que el proceso rumbo a las elecciones del 2027 comienza en un contexto de violencia latente en estados como Sinaloa y Michoacán.

Rocha Moya salió del poder; sin embargo, los homicidios y las desapariciones continúan en Sinaloa.

Este fin de semana, la madre buscadora Alma Rosa Rojo fue atacada a balazos junto con su hija.

En Michoacán, la Fiscalía mantiene bajo investigación a Grecia Quiroz, quien sostiene que se trata de un intento por sacarla de la carrera electoral.

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